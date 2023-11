An alle iA Financialration-Anleger!

Das Internet hat eine enorme Auswirkung auf die Stimmungen und Meinungen der Menschen, insbesondere im Hinblick auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie die Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen.

In Bezug auf die Diskussionen zu Ia haben wir eine mittlere Aktivität festgestellt und bewerten dies als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Ein bedeutendes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Ia liegt bei 25,29 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 24,99 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einstufung hin.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zu Ia ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Ia-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 96,4 CAD, was eine Empfehlung von "Gut" ergibt.

Zusammenfassend erhält Ia von den Analysten ein insgesamt positives "Gut"-Rating.