An alle Zealand Pharma A/S-Anleger!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die Aktien von Zealand Pharma A- auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Zealand Pharma A- in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Eine Veränderung der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien kann genaue Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Zealand Pharma A- konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Zealand Pharma A- daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Technische Analyse: Anhand des gleitenden Durchschnittskurses wird die Zealand Pharma A- derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 310,03 DKK, während der Kurs der Aktie (484,8 DKK) um +56,37 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 418,64 DKK, was einer Abweichung des Aktienkurses von +15,8 Prozent entspricht. Auch in diesem Zeitraum wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Dividende: Investoren, die derzeit in die Aktie von Zealand Pharma A- investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie einen geringeren Ertrag von 1,61 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".