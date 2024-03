An alle Wsfs-Anleger!

Der Aktienkurs von Wsfs verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,07 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um -2,88 Prozent, was einer Underperformance von -11,18 Prozent für Wsfs entspricht. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 5,42 Prozent, wobei Wsfs 19,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten gilt die Aktie von Wsfs gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 9,39 insgesamt 72 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", der 34,1 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Die Dividendenrendite für Wsfs beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,29 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert (1,21) für diese Aktie. Unsere Analysten vergeben daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Im Verlauf der letzten zwölf Monate wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Wsfs-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Wsfs-Aktie. Es liegen keine Analystenupdates zu Wsfs aus dem letzten Monat vor. Zusammenfassend erhält Wsfs also ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.