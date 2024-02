An alle World Fuel Services-Anleger!

Die Aktie von World Kinect wurde in Bezug auf Sentiment und Buzz über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde die Anzahl der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Analyse ergab eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zudem wurde eine positive Änderung der Stimmungsrate festgestellt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet World Kinect derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass World Kinect mit einer Rendite von 3,65 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der Branche liegt, der bei 28,82 Prozent liegt. Auch hier führt die Entwicklung der Aktie zu einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 24,44 USD um +9,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +10,44 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

