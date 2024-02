An alle West Wits Mining-Anleger!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich West Wits Mining ist in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv. In den sozialen Medien wurde an sieben Tagen positiv und an fünf Tagen negativ über das Unternehmen diskutiert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der West Wits Mining-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 40 und der RSI für die letzten 25 Tage liegt bei 47,37. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Aus charttechnischer Sicht ist die West Wits Mining-Aktie mit einem Kurs von 0,013 AUD derzeit 30 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 200 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen und langfristigen Bewertung von "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität um West Wits Mining erhöht war, was zu einer positiven Einschätzung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das Unternehmen führt.