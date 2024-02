An alle Wayside-Anleger!

Der Aktienkurs von Climb Global hat im letzten Jahr eine Rendite von 7,66 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" 568,4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -1 Prozent, wobei Climb Global derzeit 8,66 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Climb Global derzeit eine Rendite von 1,33 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11349,16 %. Dies ergibt eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Climb Global bei 21,23, was unter dem Branchendurchschnitt von 53 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.