An alle Voyager Therapeutics-Anleger!

Voyager Therapeutics erhält gute Bewertungen von Analysten und Anlegern. In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten das Unternehmen bewertet, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut". Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber basierend auf einer Kursprognose von 18 USD, ergibt sich ein Aufwärtspotential von 133,46 Prozent, was als positive Empfehlung betrachtet wird.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls positiv, wie aus den Kommentaren in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Voyager Therapeutics diskutiert. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -12,98 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des letzten 50 Handelstages zeigt hingegen nur eine Abweichung von -3,14 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet hat Voyager Therapeutics ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Biotechnologie" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt scheint Voyager Therapeutics solide Bewertungen zu erhalten, sowohl von Analysten als auch von Anlegern.