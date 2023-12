Guangxi Guidong Electric Power Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Guangxi Energy-Aktie notiert derzeit bei 3,7 CNH und liegt damit -1,86 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Die kurzfristige Einschätzung auf Basis dieses Wertes ist daher "Neutral". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -4,15 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Guangxi Energy liegt der RSI7 derzeit bei 76,92 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder Überkauftheit noch Überverkauftsein an und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" erzielt Guangxi Energy eine Rendite von 34,54 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -0,07 Prozent liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf Guangxi Energy und die Stimmungsänderung war positiv, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Gut" führt.