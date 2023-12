An alle Vico-Anleger!

Der Aktienkurs von Vico zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance in der Energiebranche eine Rendite von -16,13 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von -12,17 Prozent aufweist, liegt Vico mit 3,96 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von Vico von 0,08 HKD eine 0-prozentige Entfernung vom GD200 (0,08 HKD), was aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal ist. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 0,07 HKD auf, was ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +14,29 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Vico als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vico mit einem Wert von 8,88 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Das Branchen-KGV liegt bei 11,73, was einem Abstand von 24 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Vico bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche weist eine Dividendenrendite von 9,32 auf, was zu einer Differenz von -9,32 Prozent zur Vico-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.