An alle Verizon Communications-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

In den letzten zwei Wochen wurde über Verizon Communications in den sozialen Medien neutral diskutiert, ohne eine klare Richtung im positiven oder negativen Bereich zu zeigen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Verizon Communications liegt der RSI7 aktuell bei 39,66 Punkten, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 29,57, was bedeutet, dass Verizon Communications überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt der Wert bei 35,55 USD, während der letzte Schlusskurs bei 38,25 USD liegt. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin und führt zu einem "Gut"-Rating. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Verizon Communications führt.