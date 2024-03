An alle Vectrus-Anleger!

Der Aktienkurs des Unternehmens V2x hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance des Industriesektors eine Rendite von -33,87 Prozent erzielt, was mehr als 234 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" erreichte in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von 329,37 Prozent, wobei V2x mit 363,23 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden die Stimmung rund um die Aktien von V2x sowie das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf ein unterdurchschnittliches langfristiges Stimmungsbild hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für V2x blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von V2x einen Wert von 35 auf und liegt damit im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche unter dem Durchschnitt. Aus fundamentalen Kriterien ist V2x daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysten haben V2x in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor und das mittlere Kursziel für die Aktie von V2x liegt bei 65 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 46,66 Prozent ergibt und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.