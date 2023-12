An alle Varonis-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Varonis heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 41,38 Punkten, was darauf hindeutet, dass Varonis weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Varonis überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Varonis-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating für den RSI.

Bei der technischen Analyse beträgt die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Varonis-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs +50,49 Prozent. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine positive Abweichung von +16,78 Prozent, wodurch die Varonis-Aktie auch auf kurzfristigerer Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Varonis derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Softwarebranche, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Varonis in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich also in Bezug auf die Anleger-Stimmung ein "Gut"-Rating.