An alle Valaris-Anleger!

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Valaris, einem Unternehmen im Bereich Energie und Rohstoffe, war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält Valaris daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt, wird die Aktie von Valaris sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 34,79 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 52,28 Punkten.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet auf eine durchschnittliche Diskussionsintensität hin, die Valaris eine "Neutral"-Einschätzung in diesem Bereich einbringt.

Die Analysten haben Valaris in den letzten zwölf Monaten mit 3 positiven, 1 neutralen und keiner negativen Einstufung bewertet, was zu einer langfristigen Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Auch die jüngsten Analysen ergaben eine überwiegend positive Bewertung, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 90,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 67,26 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 34,55 Prozent, was ebenfalls die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Valaris bestätigt.