An alle Upstart Holdings-Anleger!

Die Technische Analyse der Aktie von Upstart zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 29,65 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 44,16 USD liegt und somit einen Abstand von +48,94 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 29,83 USD, was einer Differenz von +48,04 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Upstart aktuell 44,07, was als "Neutral" eingestuft wird, da weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit vorliegt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 26, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 1 Gut, 3 Neutral und 3 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 28,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -36,03 Prozent fallen könnte, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Upstart-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Upstart. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Sentiment und Buzz-Analyse.