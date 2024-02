An alle Unicredit SPA-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die Unicredit Spa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 23,08 EUR verzeichnet. Mit dem letzten Schlusskurs von 30,445 EUR weicht sie um +31,91 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,56 EUR) liegt der letzte Schlusskurs um +14,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Unicredit Spa-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Unicredit Spa-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 72,69 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um 0 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +72,69 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnete, liegt die Unicredit Spa-Aktie mit 72,69 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Bewertung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Unicredit Spa-Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Unicredit Spa-Aktie mit einem Wert von 18,99 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.