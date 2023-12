An alle UET United Electronic-Anleger!

Die Aktie von Uet United Electronic wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,65, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,77 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Uet United Electronic von 1,65 EUR mit einer Entfernung von +16,2 Prozent vom GD200 (1,42 EUR) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,64 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,61 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Uet United Electronic-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Uet United Electronic verzeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Dividende ist Uet United Electronic mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (3,21 %) als niedriger einzustufen, was zu einer derzeitigen Einstufung von "Schlecht" führt.