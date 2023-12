An alle Turners Automotive-Anleger!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Turners Automotive ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Turners Automotive-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt, sowie ein Wert für den RSI25 von 0, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. In Bezug auf Turners Automotive hat die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Turners Automotive für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Turners Automotive ein "Neutral"-Wert.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Turners Automotive wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Damit erhält Turners Automotive auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse errechnet sich für die Turners Automotive-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,39 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,07 AUD (+20,06 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (3,72 AUD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,41 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Somit erhält Turners Automotive insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.