An alle Tullow Oil ADR-Anleger!

Anleger: Die Beurteilung von Aktienkursen beruht nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktie von Tullow Oil in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Außerdem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Tullow Oil in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Stimmung bezüglich Tullow Oil als "Gut" einzustufen ist.

Sentiment und Buzz: Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben präzise Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Tullow Oil festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Tullow Oil daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Tullow Oil-Aktie wurden 4 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Tullow Oil vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben einen Wert von 52,8 GBP, was bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (36,16 GBP) ausgehend um 46,02 Prozent steigen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist somit "Gut". Zusammengefasst erhält Tullow Oil daher von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Tullow Oil liegt derzeit bei 31,83 GBP. Dies führt dazu, dass die Aktie die Bewertung "Gut" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 36,16 GBP gehandelt wird, was einen Abstand von +13,6 Prozent bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 34,46 GBP, was einer Differenz von +4,93 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich daher basierend auf beiden Zeiträumen die Bewertung "Gut".