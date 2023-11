An alle Trustmark-Anleger!

Die technische Analyse der Trustmark-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 23,34 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 23,1 USD einen Abstand von -1,03 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 21,44 USD, was einer Differenz von +7,74 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Trustmark-Aktie eine Rendite von -35,47 Prozent, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine mittlere Rendite von -6,09 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Trustmark mit 29,37 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Trustmark aktuell bei 4, was eine negative Differenz von -5329,99 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Trustmark eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Im fundamentalen Bereich weist die Trustmark-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 14,83 (Handelsbanken) eine Unterbewertung von ca. 47 Prozent darstellt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien erhält Trustmark daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.