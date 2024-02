An alle Trade Desk-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Im Fall von Trade Desk liegt der Wert bei 237,39, was im Vergleich zum Branchenmittel der Software-Branche (286,58) eine deutliche Unterbewertung von 17 Prozent darstellt. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den letzten Wochen eine negative Veränderung bei Trade Desk. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich des Unternehmens negativer geworden ist. Dies führt zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Die Stärke der Diskussion hingegen bleibt neutral.

Hinsichtlich der Dividende weist Trade Desk derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3.15% als schlecht bewertet wird.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Telekommunikationssektor zeigt sich, dass Trade Desk eine Rendite von 67,94 Prozent erzielt hat, was mehr als 80 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Software-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite -13,94 Prozent, wobei Trade Desk mit 81,87 Prozent auch hier deutlich besser abschneidet. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund ihrer starken Entwicklung im vergangenen Jahr.