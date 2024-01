An alle Tomoegawa-Anleger!

Die technische Analyse der Tomoegawa-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 983 JPY um 40,91 Prozent über dem GD200 (697,62 JPY) liegt. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 756,5 JPY auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +29,94 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Tomoegawa als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tomoegawa liegt bei 16,94, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 22, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und somit mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Tomoegawa keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte in die negative Richtung, und auch die Anlegergespräche bezogen sich verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tomoegawa. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.