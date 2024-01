An alle TokyuADR-Anleger!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Meinungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie die Tiefe der Stimmungsänderung beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt Tokyu langfristig eine starke Aktivität, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Tokyu von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Tokyu-Aktie ein Durchschnitt von 1742,4 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1768,5 JPY (+1,5 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 20,48, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,07, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem RSI und RSI25.