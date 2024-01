An alle Time2U Intl Hldg-Anleger!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die Luxxu-Aktie haben in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen gezeigt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie von uns mit "Neutral" bewertet wird. In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Luxxu diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) für Luxxu liegt bei 13,89, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin und erhält ebenfalls ein "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Luxxu-Aktie aktuell bei 0,08 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,091 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +13,75 Prozent entspricht. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt eine aktuelle Differenz von +30 Prozent und somit ein "Gut"-Signal.

Insgesamt erhält die Luxxu-Aktie daher aufgrund der genannten Kriterien eine Bewertung von "Gut".