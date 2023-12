An alle Tianjin Benefo Tejing Electric-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Wenn wir uns den RSI der letzten 7 Tage für die Tianjin Benefo Tejing Electric-Aktie ansehen, beträgt der Wert aktuell 8. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Bei Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch eine weniger volatile Situation, und die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Aktie in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet wurde. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie einen Wert von 5,24 CNH, während der aktuelle Kurs 6,1 CNH beträgt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Ähnlich positiv fällt die Bewertung im Vergleich zum GD50 aus, bei dem die Aktie einen Abstand von +8,73 Prozent aufweist.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Tianjin Benefo Tejing Electric in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,98 Prozent erzielt hat. Dies stellt eine Outperformance von +33,09 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche sowie eine Überperformance von 32,74 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor dar. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.