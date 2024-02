An alle Telecom Argentina-Anleger!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei der Analyse von Telecom Argentina wurden interessante Ausprägungen festgestellt. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Telecom Argentina bei 0 Prozent, was 7,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 7 Prozent. Aus dieser Sicht ist die Aktie im Vergleich zu anderen Investments als unrentabel einzustufen und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In fundamentalen Aspekten wird Telecom Argentina als überbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Telekommunikationsdienste). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 92,4, was einem Abstand von 172 Prozent zum Branchen-KGV von 34,02 entspricht. Aus fundamentaler Sicht resultiert daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Telecom Argentina bei 6,17 USD verläuft, was als positiv bewertet wird. Der Aktienkurs selbst ging bei 7,66 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +24,15 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht dies einer Differenz von +2,68 Prozent und liefert ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".