An alle Tapestry-Anleger!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Tapestry wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, daher wurde das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als neutral eingestuft.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche konnte Tapestry in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,41 Prozent verzeichnen. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Tapestry um 6,11 Prozent über dem Durchschnittswert des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Tapestry beträgt 3,78 Prozent, was 1,14 Prozent über dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Allerdings ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung, was zu gemischten Signalen führt.

Insgesamt wird Tapestry hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft, basierend auf den positiven Kommentaren in den sozialen Medien, obwohl die Handelssignale eine andere Bewertung ergeben.