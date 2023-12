An alle Takkt-Anleger!

Takkt wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Takkt aktuell 7, was eine positive Differenz von +4,06 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Takkt derzeit bei 13,59 EUR verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 13,64 EUR aus dem Handel, was einer positiven Abweichung von +0,37 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt der Aktienkurs derzeit um +5,17 Prozent höher, was ebenfalls als positives Signal eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 16,27 Euro, was 57 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 37. Aufgrund dieser Unterbewertung wird Takkt auf Grundlage des KGV ebenfalls als "Gut" eingestuft.