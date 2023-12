An alle TOP Ships-Anleger!

Das Sentiment und der Buzz um Top Ships wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, war zuletzt positiv für die Aktie von Top Ships. Obwohl die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ waren, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Top Ships zeigt eine Ausprägung von 46,87, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 24,35, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Somit führt das Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 8,96 USD für die Top Ships-Aktie über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,27 USD, was eine Bewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht bedeutet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Top Ships eine "Gut"-Bewertung sowohl beim Anleger-Sentiment, als auch beim RSI und in der technischen Analyse.