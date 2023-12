An alle Sylogist-Anleger!

Sylogist: Aktie wird aufgrund fundamentaler und technischer Analyse bewertet

Die Aktie von Sylogist wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 144,28 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist hingegen einen Wert von 39,06 auf. Aufgrund dieser Kennzahlen wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Hinsichtlich des Aktienkurses konnte Sylogist im letzten Jahr eine Rendite von 10,28 Prozent erzielen. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite damit um 8,28 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 0,46 Prozent, wobei Sylogist aktuell 9,82 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Sylogist ist positiv, was sich anhand der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt. Dort wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht und in den vergangenen Tagen wurden besonders die positiven Themen rund um Sylogist diskutiert. Basierend auf dem Anleger-Sentiment ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse mithilfe des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sylogist-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet hingegen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit wiederum ein "Gut"-Rating für die Sylogist-Aktie.