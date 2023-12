An alle Swiss Life Holding ADR-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Swiss Life-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 24 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 55,03, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für Swiss Life basierend auf dem RSI.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swiss Life einen Wert von 11,59, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 17,1. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet eher negativ ausfällt, da die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität unterdurchschnittlich sind. Zudem gibt es kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes für Swiss Life führt.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt hingegen ein überwiegend positives Stimmungsbild, da die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren und die Nutzer positive Themen aufgreifen. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Swiss Life-Aktie, wobei sie im RSI und im KGV positiv abschneidet, jedoch im langfristigen Stimmungsbild eher negativ bewertet wird.