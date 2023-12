An alle SunCoke Energy-Anleger!

Suncoke Energy hat ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,52, was unter dem Branchendurchschnitt von 82 Prozent liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist hingegen einen Wert von 94,35 auf. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Auch die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie ist positiv. Analysen sozialer Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Suncoke Energy in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser Beobachtungen erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die Bewertungen von insgesamt 2 Analysten in den letzten zwölf Monaten waren ebenfalls positiv, ohne neutral oder negativ auszufallen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 11 USD, was ein Aufwärtspotential von 0,27 Prozent bedeutet und somit zu einer neutralen Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass Suncoke Energy überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Suncoke Energy-Aktie aufgrund fundamentaler, sentimentaler und technischer Kriterien ein positives Rating, was für Anleger eine vielversprechende Aussicht darstellt.