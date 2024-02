An alle Suess MicroTec-Anleger!

Die Anleger-Stimmung bei Suess Microtec in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suess Microtec bei 20,33, was unter dem Branchendurchschnitt von 52,03 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Ein weiterer Indikator, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 28,3 Punkten, was darauf hinweist, dass die Suess Microtec-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 36,62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Suess Microtec eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Suess Microtec derzeit ein Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs von 0 auf, was eine negative Differenz von -1,23 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" darstellt. Daher bekommt Suess Microtec von unseren Analysten für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.