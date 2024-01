An alle Stantec-Anleger!

Der Aktienkurs von Stantec hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor um 64,74 Prozent gesteigert, was mehr als 62 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,78 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt die Rendite von Stantec mit 57,96 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 8 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Stantec abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu 5 positiven, 1 neutralen und keinen negativen Einschätzungen führten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 112 CAD, was eine Steigerung um 5,28 Prozent vom letzten Schlusskurs (106,38 CAD) bedeuten würde, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Stantec-Aktie sowohl basierend auf dem 50- als auch dem 200-Tages-Durchschnitt eine positive Bewertung erhält. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 87,45 CAD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 106,38 CAD liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 95,61 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer negativen Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Stantec-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien eine gemischte Einschätzung, wobei die Performance und Analystenbewertungen positiv sind, während das Sentiment und Buzz im Netz eher negativ ausfallen.