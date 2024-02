An alle Standard Uranium-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der Wert für die Standard Uranium bei 54,55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein positives Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Standard Uranium-Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und ein negatives Feedback. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Standard Uranium daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Standard Uranium aktuell bei 0,07 CAD und ist damit +16,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +40 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.