An alle Southwest Airlines-Anleger!

Der Aktienkurs von Southwest Airlines verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,23 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 9,26 Prozent, was zu einer Underperformance von -26,49 Prozent für Southwest Airlines führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,54 Prozent, wobei Southwest Airlines 22,76 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Southwest Airlines aktuell bei 2,53 %, was 2,34 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Um die aktuelle Verfassung der Aktie zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 25,85 Punkten, was bedeutet, dass die Southwest Airlines-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bescheinigt der Aktie jedoch ein "Neutral"-Rating, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Southwest Airlines derzeit bei 29,88 USD, wobei der Aktienkurs selbst bei 30,09 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 28,1 USD, was wiederum zu einem "Gut"-Signal für die Aktie führt. Das Gesamtfazit auf Basis dieser Analysen lautet daher "Gut".