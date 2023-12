An alle Somero-Anleger!

Die technische Analyse der Somero - Regs-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 311,67 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 305 GBP weicht somit um -2,14 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 283,52 GBP, wodurch der letzte Schlusskurs um +7,58 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Somero - Regs-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,94 Prozent erzielt, was 21,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite im Bereich "Maschinen" beträgt 4,31 Prozent, jedoch liegt die Somero - Regs-Aktie aktuell 20,25 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Somero - Regs-Aktie mit einem Wert von 7,69 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 32,86. Dies entspricht einer Unterbewertung um 77 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,12 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Somero - Regs-Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Somero - Regs-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.