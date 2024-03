An alle Snowflake-Anleger!

Die Snowflake-Aktie wurde von Analysten mit überwiegend positiven Bewertungen bedacht. Von insgesamt 5 Bewertungen waren 4 als "Gut" eingestuft und 1 als "Neutral". Keine der Bewertungen fiel negativ aus. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 208,67 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 28,49 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhielt Snowflake somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die technische Analyse ergab gemischte Signale. Der Relative Strength Index (RSI) lag auf kurzfristiger Basis bei 97,96 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf längerfristiger Basis wurde sie jedoch mit "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs lag bei 162,4 USD, was 7,71 Prozent unter dem GD200 (einfacher gleitender Durchschnitt über 200 Tage) liegt. Der GD50 (einfacher gleitender Durchschnitt über 50 Tage) zeigt einen Kurs von 203,85 USD, was zu einem Abstand von -20,33 Prozent führt. Zusammenfassend wurde der Aktienkurs auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Snowflake in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung "Gut". Insgesamt erhält Snowflake somit eine positive Bewertung, sowohl von Analysten als auch von den Anlegern.