An alle Siltronic-Anleger!

Die Siltronic AG hat eine Dividendenrendite von 3,33 % und liegt damit über dem Branchendurchschnitt von 1,96 % für die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Aufgrund dieser Differenz von 1,37 Prozentpunkten wird die Ausschüttung als "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Siltronic in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen vorwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung, wobei die Redaktion auch 8 negative Signale identifiziert hat und daher zu einer "Schlecht"-Empfehlung gelangt.

Die technische Analyse der Siltronic-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 90,2 EUR deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 77,17 EUR liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein ähnlicher Schlusskurs von 86,36 EUR und somit eine neutrale Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Siltronic in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 24,6 % erzielt, was mehr als 15 % über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" hat Siltronic mit einer Rendite von 12,09 % eine deutlich bessere Entwicklung gezeigt. Aufgrund dieser sehr guten Performance im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.