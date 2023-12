An alle Shenzhen Feima Supply-Anleger!

Der Aktienkurs von Shenzhen Feima Supply Chain verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,54 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um -1,14 Prozent, was bedeutet, dass Shenzhen Feima Supply Chain im Branchenvergleich um -21,4 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -1,14 Prozent, wobei Shenzhen Feima Supply Chain um 21,4 Prozent darunter liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

Das Sentiment und der Buzz um Shenzhen Feima Supply Chain lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Insgesamt zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung weist positiv auf eine "Gut"-Einstufung hin. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Shenzhen Feima Supply Chain in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Feima Supply Chain-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 2,05 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 1,86 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,27 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 1,93 CNH, was einer Abweichung von -3,63 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Shenzhen Feima Supply Chain von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.