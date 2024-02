An alle Select Energy Services-Anleger!

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Select Water bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,7 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 61 Prozent. Der durchschnittliche Wert im Bereich "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt derzeit 27, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -6,72 Prozent, was 33,33 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 26,62 Prozent, und Select Water liegt 33,33 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Select Water-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 9, was ein "Gut"-Rating ergibt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, und wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine starke Aktivität festgestellt, wodurch Select Water langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität als "Gut" eingestuft wird. Außerdem wurde eine positive Veränderung in der Stimmungsänderung identifiziert, was zu dem Gesamtergebnis "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.