An alle Secom-Anleger!

Die technische Analyse zeigt, dass die Secom derzeit gut positioniert ist, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 9614,63 JPY liegt, während der Aktienkurs bei 10155 JPY liegt, was einer Abweichung von +5,62 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 10326,1 JPY, was einer Abweichung von -1,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für diesen Zeitraum und insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".

In fundamentalen Gesichtspunkten gilt die Aktie von Secom als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,32 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 34,75 im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Aufgrund dessen erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Secom langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Für Investoren, die in die Aktie von Secom investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite von 1,88 %, was 0,7 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies führt zu einer neutralen Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Secom-Aktie gute Positionierung in der technischen und fundamentalen Analyse aufweist, während das Sentiment und die Dividendenpolitik als neutral bewertet werden.