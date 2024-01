An alle Scout-Anleger!

Die technische Analyse der Scout-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 60,48 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 64,16 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +6,08 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Wert bei 62,36 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+2,89 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Scout-Aktie beträgt 22,88, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Scout-Aktie ist überwiegend positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Gut"-Bewertung. Somit wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine positive Änderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Scout also als "Gut"-Wert eingestuft.