An alle Schneider National-Anleger!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Schneider National liegt aktuell bei 18,12 und ist damit 34 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Straße und Schiene) von 27. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zur Aktie geäußert wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Schneider National in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -14,69 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 10,23 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -24,92 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Zusätzlich erhielt Schneider National in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 24,1 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Schneider National daher eine positive Bewertung in allen analysierten Bereichen.