An alle Schneider Electric-Anleger!

Die Schneider Electric-Aktie wird in verschiedenen Kategorien analysiert, um Anlegern eine Einschätzung über die aktuelle Performance des Unternehmens zu geben.

In Bezug auf die technische Analyse wird der 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 163,85 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 191,82 EUR liegt, was einer Abweichung von +17,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 180,26 EUR, der letzte Schlusskurs jedoch bei 191,82 EUR, was einer Abweichung von +6,41 Prozent entspricht. Auch auf dieser Basis erhält die Schneider Electric-Aktie ein "Gut"-Rating. Zusammenfassend erhält das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Schneider Electric eine Dividendenrendite von 1,54 % auf, was 1,54 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut".

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric mit 29,16 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Abschließend wird die Performance von Schneider Electric mit der durchschnittlichen Performance der "Elektrische Ausrüstung"-Branche verglichen. Das Unternehmen erzielte eine Performance von 32,48 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Dies bedeutet eine Outperformance von +32,48 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt wird Schneider Electric in verschiedenen Bereichen positiv bewertet, was Anlegern einen Einblick in die aktuelle Performance des Unternehmens bietet.