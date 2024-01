An alle Schneider Electric-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein RSI von 85,92 führt bei Schneider Electric zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25 liegt bei 39,19, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Schneider Electric beträgt derzeit 1,54 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 % wird dies als "Gut" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Schneider Electric. Die Stimmungsanalyse führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls in die "Gut"-Richtung tendierende Handelssignale berechnet.

Das langfristige Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktien von Schneider Electric zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Schneider Electric von der Redaktion Bewertungen von "Schlecht" in Bezug auf den RSI, "Gut" in Bezug auf die Dividendenrendite, "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung und "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.