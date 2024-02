An alle Schaeffler-Anleger!

Die Schaeffler-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 5,58 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 6,2 EUR, was einem Unterschied von +11,11 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,76 EUR wurde übertroffen (+7,64 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Schaeffler-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Um einzuschätzen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 64,65 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25, der sich auf 25 Tage bezieht, zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating (Wert: 33,24). Damit erhält Schaeffler auch für diesen Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche hat die Schaeffler-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,55 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,87 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,42 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -3,12 Prozent, und Schaeffler übertraf diesen Durchschnittswert um 3,67 Prozent. Diese gute Rendite im Branchenvergleich und die starke Performance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 8,31 Prozent liegt Schaeffler 4,58 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.