An alle SWK-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Swk liegt derzeit bei 34,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass Swk weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,2, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Swk-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Swk eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Kommentare. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Swk daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Swk-Aktie insgesamt positiv bewertet, mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Swk vor, aber das Kursziel wird auf 22 USD angesiedelt, was einer künftigen Performance von 21,68 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird die Swk-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 16,65 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 18,08 USD liegt, was einer Abweichung von +8,59 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine positive Abweichung von +9,71 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

