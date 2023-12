An alle Russel Metals-Anleger!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Russel Metals diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt besonders mit den positiven Themen rund um Russel Metals, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Russel Metals in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 48,49 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +42,25 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Russel Metals mit 45,62 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Russel Metals derzeit gut abschneidet. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 36,88 CAD, während der Kurs der Aktie bei 44,67 CAD liegt, was einer Abweichung von +21,12 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 von 38,48 CAD zeigt eine Abweichung von +16,09 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Russel Metals auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht. In jüngeren Reports ergibt sich jedoch ein durchschnittliches Rating von "Gut" (2 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) mit einem erwarteten Kursziel von 45,92 CAD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher das Rating "Neutral" vergeben.