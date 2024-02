An alle Rio Tinto-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Rio Tinto eine Rendite von -7,11 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche der vergangenen 12 Monate beträgt -17,86 Prozent, wobei Rio Tinto mit 10,75 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten 4 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für Rio Tinto vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Rio Tinto vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 11,25 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 6017,5 GBP, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten die Aktie daher als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Rio Tinto beträgt 12, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 30 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Rio Tinto damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rio Tinto in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Rio Tinto wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.