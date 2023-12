An alle Resmed-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Resmed-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung von 47 in den letzten 7 Tagen. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 23,84 und deutet darauf hin, dass Resmed überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Resmed nach der RSI-Bewertung.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege liegt die Rendite der Resmed-Aktie in den letzten 12 Monaten um 33,59 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche um 32,12 Prozent darunter.

Die Analystenbewertungen für die Resmed-Aktie der letzten zwölf Monate ergeben ein "Gut"-Rating, basierend auf 4 positiven Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel von 260 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 49,95 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für Resmed führt.